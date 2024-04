Cidade Alerta |Do R7

Saiba quem é a mulher que diz ter matado por ciúmes e foi capturada em Bragança Paulista (SP) Nayara, de 26 anos, teria se envolvido em uma briga no Mato Grosso do Sul em 2020 e desde então estava foragida

Nayara já tinha construído uma vida nova depois do homicídio que cometeu Nayara já tinha construído uma vida nova depois do homicídio que cometeu (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta mostrou o caso de Nayara, de 26 anos, que estava foragida há três anos e foi encontrada pela polícia no interior de São Paulo.

Em 2020, Nayara foi acusada de matar a tiros uma mulher no Mato Grosso do Sul. Ela teria se envolvido em uma briga gerada por ciúmes do seu então companheiro.

Em depoimento, ela alegou legítima defesa, pois a vítima, conhecida como Carlozinha, já havia a ameaçado ao atirar no portão da casa dela.

Porém, a polícia não levou a justificativa em consideração, tendo em vista que o crime foi planejado e aconteceu em outro momento.

Desde então, Nayara era procurada pelas autoridades locais. Ela acabou se escondendo no interior de São Paulo e construiu uma nova vida na cidade Bragança Paulista, onde foi apreendida.

Com exclusividade, a equipe do Cidade Alerta conversou com o tenente da Força Tática da cidade, responsável por efetuar a prisão da procurada após uma denúncia anônima.

Segundo o oficial, ao ser abordada, Nayara tentou passar informações erradas para as autoridades e deu um nome diferente. "Graças ao profissionalismo e habilidade dos profissionais, ela não obteve êxito", afirmou.

O policial contou que, pouco depois, ela se entregou e confessou estar foragida.

Nayara segue em solo paulistano no aguardo da decisão judicial para ser transferida de volta para o Mato Grosso do Sul.

Acompanhe esses e outros casos intrigantes no Cidade Alerta. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h45. E aos sábados, às 17h, na tela da RECORD.

