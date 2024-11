Saiba quem é ‘Fuminho’, amigo pessoal de Marcola que pode deixar a prisão em regime semiaberto Homem foi condenado por tráfico de drogas e envolvimento em organização criminosa em 2022; entenda Cidade Alerta|Do R7 16/10/2024 - 13h30 (Atualizado em 16/10/2024 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fuminho, braço-direito de Marcola, pode deixa penitenciária por meio de regime semiaberto Reprodução/RECORD

Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido também como ‘Fuminho’, é considerado um dos maiores traficantes do Brasil. O criminoso foi detido em Moçambique, país do continente africano, em 2020. Quatro anos após sua prisão, segundo informações apuradas pelo Cidade Alerta, o homem pode deixar a penitenciária de segurança máxima em Brasília para cumprir a sentença em regime semiaberto em São Paulo.

Ivana David, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, disse que Fuminho era o responsável por negociar e colocar as drogas em países europeus pela África. Apesar de não ser formalmente ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), Gilberto é um dos principais fornecedores de cocaína para a organização criminosa e amigo de Marcola, um dos líderes da facção.

“Ele é considerado o ‘02′ dentro da facção, é querido pelo Marcola e com a divisão da organização criminosa, o Fuminho está sempre ao lado de Marcola”, revelou Ivana, sobre a relação prática de Gilberto com um dos principais nomes do PCC.

O homem, no entanto, em uma audiência, disse que não faz parte de facção alguma e não tinha nenhum envolvimento com nomes ligados à organização.

‌



Em 2022, enquanto estava preso, Fuminho ainda recebeu mais duas condenações por crimes denunciados em 2013. Naquele ano, a Polícia Militar encontrou um abrigo subterrâneo com armamentos pesados e 450kg de cocaína. O homem foi processado na Comarca de Itapecerica da Serra (SP). No entanto, ainda em 2022, o processo foi movimentado por meio eletrônico, e um advogado que respondia em nome do criminoso, mas não constava como seu representante, conseguiu inserir no caso uma decisão da Justiça de liberdade para Gilberto. Porém, o documento era falso.

A defesa de Fuminho contou que o documento falso foi uma armação contra o criminoso. Segundo seu advogado, Érico Quaresma, isso só prejudicou o processo. “Nós: defesa, acusado e familiares, não temos nada a ver com isso”, contou.

‌



Além dos possíveis envolvimentos no tráfico de drogas, Fuminho também responde na Justiça pela suspeita do assassinato de dois integrantes do PCC: Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), as vítimas estariam desviando dinheiro da facção.

Agora, o criminoso tem um pedido para o regime semiaberto, que se deve ao marco temporal, no caso, o tempo mínimo de prisão cumprido pela condenação, e pelo ‘bom comportamento’, segundo a Justiça.

‌



Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.