Saiba quem é o homem que montou a própria facção criminosa para vingar morte do pai Kainan Wesley, de 27 anos, considerado um dos homens mais perigosos de Curitiba e região metropolitana, do Paraná Cidade Alerta|Do R7 02/05/2025 - 14h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kainan Wesley é procurado por formar sua própria organização criminosa e cometer mais de 30 assassinatos Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso de Kainan Wesley, de 27 anos, considerado um dos homens mais perigosos de Curitiba e região metropolitana, do Paraná. Ele é procurado por mais de 30 assassinatos pelas autoridades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Kainan Wesley teve seu pai assassinado em uma emboscada no ano de 2002, por um grupo de criminosos que se vestiram de policiais civis. Com sede de vingança, ele formou sua própria facção e foi atrás dos responsáveis, agindo da mesma forma: se vestindo de policial. Mas, com o tempo, ele se apegou a vida do crime e seus atos ilegais se estendem pelas fronteiras de Curitiba.

Segundo as investigações, o suspeito de roubos, tráfico de drogas e homicídios foi apontado como participante em dois crimes em apenas uma semana. O primeiro aconteceu no dia 14 fevereiro contra três trabalhadores de uma obra, que foram encurralados por ele e um parceiro vestidos como policiais civis. O motivo teria sido um “pagamento” que as vítimas deviam a eles.

Já no dia 21 de fevereiro, uma semana depois, William da Silva foi encontrado morto em seu carro com vários buracos de bala pelo corpo. Conforme o pronunciamento das autoridades, ele teria decidido abrir uma biqueira na região que era comandada por Kainan, e por esse motivo a vítima foi atraída a uma emboscada e morta na frente de esposa e filha.

‌



No decorrer da investigação, outros corpos, como o de David Boni Paledova e Jonas Ferreira, também foram identificados como execuções a mando de Kainan. David, conhecido como “pikachu” foi encontrado sem vida em frente a um supermercado.

Já Jonas Ferreira, que estava desaparecido desde 6 de junho de 2022, foi dado como morto após a análise de um vídeo no qual é exibido o momento exato de seu assassinato brutal e, em seguida, é exposto o rosto de Kainan. Segundo ele, a execução de Jonas estava relacionada a um suposto envolvimento dele na morte de seu pai, mas a vítima negou até a morte sua participação alegando que estaria na prisão naquela época.

‌



A investigação aponta que Kainan tem um histórico criminal extenso e tem a fama de ameaçar quem atravessar seu caminho, e mata sem hesitar.

Desde a operação da Divisão de Homicídios de Curitiba, em 10 de abril, Kainan Wesley continua foragido, mas o alerta de sua prisão está entre os estados do Sul e sudeste do Brasil.

Confira a reportagem:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.