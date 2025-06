Saiba quem é o ‘Rei das Pistas’ investigado por lavagem de dinheiro e corrupção Bicampeão de Fórmula Truck foi preso pela Polícia Federal Cidade Alerta|Do R7 27/06/2025 - 16h10 (Atualizado em 27/06/2025 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O bicampeão de Fórmula Truck estaria envolvido com esquemas do PCC Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta acompanhou o caso de Roberval Andrade, um piloto conhecido como “Rei das pistas”. Ao longo de 25 anos de carreira ele foi bicampeão de Fórmula Truck e campeão da Copa Truck. Investigado por lavagem de dinheiro e corrupção, Roberval foi preso pela Polícia Federal em uma operação que apura esquema de corrupção e vazamento de informações sigilosas.

Os policiais civis Sérgio Ribeiro, conhecido como Serginho Denarc e Marcelo Marques de Souza conhecido como Bombom, também foram detidos nessa operação organizada em conjunto com a Polícia Federal, o GAECO (Ministério Público Estadual) e a Polícia Militar e da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo.

Ao todo são cumpridos três mandados de prisão preventivo e nove de busca e apreensão. A operação ainda teria relação com a morte de Vinícius Gritzbach e com o PCC.

O delegado Dennis Cali, responsável pelo caso, disse que a investigação conseguiu demonstrar a incompatibilidade do valor que Roberval tinha e do declarado. Ele também afirma que foi identificado que não havia um lastro financeiro para todos os bens de luxo que o piloto ostentava.

‌



As buscas começaram pelo celular do policial Marcelo Marques de Souza, o “Bombom”, que já está detido há seis meses por uma outra operação. Foram encontradas no aparelho diversas conversas com o piloto Roberval Andrade, que, além disso, é empresário no ramo de caminhões.

Nas mensagens, “Bombom” oferece ao piloto um helicóptero de luxo que havia sido apreendido pela Polícia Civil por suspeita de transportar drogas, dinheiro e até mesmo integrantes do PCC. O preço proposto a Roberval é de R$ 1 milhão, mas acaba sendo vendido por R$ 700 mil após uma negociação.

‌



“A partir da apreensão do helicóptero e dos documentos inerentes a ele, a gente pretende elucidar realmente de quem era esse helicóptero e as circunstâncias em que ele foi adquirido para poder instruir a investigação”, comentou o delegado Dennis Cali.

A Polícia Federal acredita que o agente intermediou a liberação da aeronave mediante ao pagamento, já que, de acordo com o relatório, existem vários indícios de que os documentos apresentados pelo piloto de Fórmula Truck na hora de realizar o pagamento eram falsos. Além disso, também foi registrado com um valor muito inferior ao do mercado da aeronave em questão, avaliada em dez milhões de reais.

‌



Em uma outra troca de mensagens, o mesmo policial avisa Roberval que alguns caminhões que seriam dele foram encontrados pela Polícia com irregularidades. O piloto alega ter separado um caminhão para Marcelo Bombom, e outros para os colegas. Na visão dos investigadores, isso foi uma tática de propina para ele não ser alvo de investigações e punições da justiça.

Já o segundo policial civil, conhecido como Serginho Denarc, teria cobrado para encerrar uma investigação sobre a empresa de um amigo de Bombom. Para a polícia, o valor do aluguel do imóvel mencionado nas conversas entre eles seria, na verdade, o valor da propina. Com essas acusações, ele foi preso na Praia Grande, litoral de São Paulo.

“Durante a investigação, nós identificamos pagamentos efetuados por empresários por alguns desses alvos para os policiais É com base hoje na deflagração dessa operação que a gente pretende evoluir e identificar eventuais outras pessoas que estejam envolvidas com esse esquema criminoso”, contou o delegado Dennis Cali.

Mais um assunto das conversas virtuais entre Marcelo Bombom e Roberval que também chamou atenção das autoridades, foi uma foto de um homem morto com um tiro na cabeça enviada pelo policial ao piloto. A pessoa em questão se tratava de Rafael Maeda, conhecido como “Japa” e considerado um integrante da alta cúpula do PCC. O Roberval então responde que iria comparecer ao enterro.

Algum tempo depois, Bombom também envia uma foto do que aparenta ser algum tipo de droga, segundo a Polícia Federal. Ele ainda escreve: “Olha seu presente, campeão”.

O delegado ressaltou que a operação teve autorização da Justiça para apreender até R$ 12 milhões em bens do grupo criminoso. Entre eles estão o helicóptero adquirido por Roberval, carros de luxo e dinheiro em espécie. Todos eles já se encontram aprendidos para a instrução do inquérito policial e também uma possível ação penal.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.