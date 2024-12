‘Saiu andando sem remorso’, revela testemunha sobre homem que matou a prima da namorada a facadas Paloma Cardoso Bárbara foi assassinada após defender a parente que estava em um relacionamento abusivo; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 05/12/2024 - 16h58 (Atualizado em 05/12/2024 - 16h58 ) twitter

Jovem é atacada com golpes de faca e morre após tentar defender prima do namorado abusivo Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe detalhes do caso de Paloma Cardoso Bárbara, de 21 anos, que morreu após levar golpes de faca do namorado da prima, conhecido como Nandinho, em Guaianases, na zona leste de São Paulo.

Segundo testemunhas, o casal vivia uma relação conturbada e, na última discussão, o homem chegou a atirar na companheira, mas errou. Daiana conseguiu tomar a arma dele e pediu ajuda para a prima, que tentou acalmar a situação, mas foi atacada.

Durante a madrugada do crime, Daiana correu para pedir ajuda para a prima, que morava o mesmo quintal. Segundo vizinhos, a briga do casal começou na garagem, e Nandinho chegou a disparar contra a namorada, mas ela não foi atingida.

Na intenção de colocar um ponto final na discussão, Paloma tentou conversar com o casal, e acabou sendo acusada de estar com a arma de Nandinho. “A última vez que ele perguntou, e ela [Paloma] disse que a arma não estava com ela, ele deu a facada, ficou olhando e depois saiu andando normalmente, sem remorso”.

‌



Após atacar a prima da namorada, Nandinho fugiu sem se preocupar com o estado da mulher. Paloma tentou pedir ajuda, mas se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça em uma caçamba de lixo que ficava na parte de fora da casa.

Familiares da vítima que presenciaram a ação criminosa, tentaram socorrer Paloma, mas a mulher não resistiu aos ferimentos. “Eu tô sofrendo muito. Minha filha não merecia isso. Não estava na hora, porque se eu visse, eu entrava no meio”, lamente mãe da vítima.

‌



O caso está sendo investigado, mas os policias ainda não pediram a prisão de Nandinho para a Justiça. Familiares da vítima temem que ele volte para se vingar.

Confira na íntegra:

