‘Só quero minhas bebês comigo’, apela mãe de gêmea desaparecida durante resgate em Canoas (RS)

Alto contraste

A+

A-

Mãe de gêmeas fala com Bacci ao vivo e busca pela bebê desaparecida (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta faz a cobertura do pior desastre climático de história do Rio Grande do Sul e acompanha o caso de desaparecimento de uma bebê gêmea, Agnes, de apenas seis meses, que sumiu após o barco de resgate virar em Canoas (RS), no último sábado (4).

Luiz Bacci conversou, ao vivo, com Gabrieli, mãe das gêmeas Agata e Agnes, que deu detalhes do ocorrido. Ela relatou morar no segundo andar, no bairro Harmonia e água já estava na altura de sua canela.

Segundo a mãe, ela pedia socorro aos militares que passavam e eles teriam a tratado com deboche, dizendo que voltariam, mas o resgate nunca chegou. “Meu menino de 2 anos, que não sabe falar, aprendeu a falar socorro de tanto que a gente falava”, lamenta Gabrieli, aos prantos.

O irmão de Gabrieli conseguiu um barco para resgatá-la com os filhos, mas, durante o trajeto, o barco afundou. Segundo a mulher, três outros barcos foram ajudar e ela gritava que tinham duas bebês para salvar. Durante a confusão, a avisaram que ambas foram resgatadas e os encaminharam para a UPA, porém, Agnes foi enviada para outro lugar e não se sabe onde ela está.

Publicidade

A outra bebê gêmea, Agata, está internada na UTI, mas já foi extubada. “Ela está lutando bravamente pela vida”, afirma Gabrieli. A mãe ainda fez um apelo: “Eu só quero minhas bebês comigo”.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30; e aos sábados, com duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.