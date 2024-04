Cidade Alerta |Do R7

"Só tem dois caminhos: cadeia ou caixão", afirma parente de adolescente assassinado após se envolver com facção criminosa O garoto, de apenas 14 anos, era alvo de criminosos e foi atingido por mais de dez tiros na cidade de Vitória, no Espírito Santo

O jovem era procurado por facção criminosa O jovem era procurado por facção criminosa (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanha o caso de um adolescente que teve o seu futuro interrompido pelo mundo do crime. Ryan Rodrigues, de apenas 14 anos, estava em uma praça com seus amigos na cidade de Vitória, no Espírito Santo, quando foi surpreendido por tiros.

Segundo uma parente do garoto, seus amigos eram más influências. Ela disse, também, que o jovem era de fácil manipulação e iria para qualquer lugar que fosse chamado. Agora, para a família, resta lamentar a dor da despedida.

Testemunhas informaram que Ryan estava sentado em uma calçada quando um homem encapuzado passou pelo seu grupo de amigos e efetuou vários disparos direcionados ao jovem. A equipe do programa foi até o local e mostrou as marcas de bala que registram a cena do crime.

A Polícia Militar foi acionada, porém, quando chegou, constatou que o menino já estava sem vida. Foi descoberto, ainda, que apesar de ter apenas 14 anos, o garoto era de fato o alvo principal do atirador que disparou mais de dez vezes.

Familiares da vítima contaram que tentavam, diariamente, fazer com que ele voltasse a se dedicar aos estudos. No entanto, uma parente do menino revelou que ele já fugiu da escola.

A mulher finalizou com um desabafo sobre os esforços a favor do garoto: "Não vale a pena. Só tem dois caminhos: cadeia ou caixão".

Confira na íntegra:

Fique ligado no Cidade Alerta para atualizações de casos como esse. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h45. E aos sábados, a partir das 17h, na tela da RECORD.

