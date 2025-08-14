Sobrinho sequestra tia para exigir R$ 200 mil em Osasco
Polícia resgata vítima após perseguição em São Paulo
Uma mulher foi sequestrada por seu sobrinho em Nazaré Paulista e levada a Osasco, São Paulo, com o objetivo de extorquir R$ 200 mil. Durante uma abordagem policial, a vítima foi encontrada no carro do suspeito após uma perseguição.
A ação começou quando policiais notaram um comportamento estranho do motorista e tentaram interceptar o veículo. Após a perseguição, duas pessoas fugiram a pé; a mulher do suspeito foi capturada enquanto ele escapou para uma área de mata. A vítima estava no banco de trás e revelou o sequestro.
No carro, foram encontrados uma pistola, um facão, um bloqueador de sinal e celulares. A senhora foi forçada a realizar transferências bancárias durante o trajeto. O caso foi registrado no sétimo Distrito Policial de Osasco, onde identificaram quem recebeu o dinheiro transferido. As investigações prosseguem para localizar o sobrinho sequestrador ainda foragido.
Quem foi sequestrado em Nazaré Paulista?
Uma mulher foi sequestrada por seu sobrinho em Nazaré Paulista e levada a Osasco, São Paulo.
Qual era a intenção do sobrinho ao sequestrar a mulher?
O objetivo do sobrinho era extorquir R$ 200 mil.
Como a polícia conseguiu resgatar a vítima?
A polícia resgatou a vítima após uma perseguição, onde encontrou a mulher no carro do suspeito.
Quais itens foram encontrados no carro durante a abordagem policial?
No carro, foram encontrados uma pistola, um facão, um bloqueador de sinal e celulares.
Companheira do suspeito foi presa e a vítima foi resgatada sem ferimentos
