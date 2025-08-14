Sobrinho sequestra tia para exigir R$ 200 mil em Osasco Polícia resgata vítima após perseguição em São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h48 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h48 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher foi sequestrada pelo sobrinho em Nazaré Paulista.

O objetivo do sequestro era extorquir R$ 200 mil em Osasco.

A polícia resgatou a vítima após perseguição e encontrou armas e celulares no carro.

O sobrinho permanece foragido enquanto investigações continuam.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher foi sequestrada por seu sobrinho em Nazaré Paulista e levada a Osasco, São Paulo, com o objetivo de extorquir R$ 200 mil. Durante uma abordagem policial, a vítima foi encontrada no carro do suspeito após uma perseguição.

A ação começou quando policiais notaram um comportamento estranho do motorista e tentaram interceptar o veículo. Após a perseguição, duas pessoas fugiram a pé; a mulher do suspeito foi capturada enquanto ele escapou para uma área de mata. A vítima estava no banco de trás e revelou o sequestro.

No carro, foram encontrados uma pistola, um facão, um bloqueador de sinal e celulares. A senhora foi forçada a realizar transferências bancárias durante o trajeto. O caso foi registrado no sétimo Distrito Policial de Osasco, onde identificaram quem recebeu o dinheiro transferido. As investigações prosseguem para localizar o sobrinho sequestrador ainda foragido.

