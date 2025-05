Homem agride ex-companheira e descumpre medida protetiva Cidade Alerta acompanha busca policial por Fernando Custódio SOS Mulheres|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 23h47 (Atualizado em 29/05/2025 - 23h47 ) twitter

SOS Mulheres: homem agride ex-esposa no meio da rua ao vê-la andando com outro rapaz

Pamela Cristina Miguel viveu um relacionamento de sete anos com Fernando Lucas Duarte Custódio, marcado por agressões físicas e psicológicas. Após dois anos do término, Fernando agrediu Pamela em uma praça ao vê-la com outro homem. Ele roubou o celular dela para difamá-la nas redes sociais. Pamela conseguiu uma medida protetiva que foi descumprida durante a gravação de uma reportagem.

O incidente ocorreu quando Pamela retornava de uma unidade de saúde com um amigo da irmã. Fernando iniciou a agressão ao vê-la e Pamela só escapou ao chegar na casa da irmã. Com o celular roubado, ele postou conteúdo ofensivo nas redes sociais dela. Durante a gravação com Altair Moraes do Cidade Alerta, Fernando enviou uma mensagem para Pamela, violando a medida protetiva.

A equipe do Cidade Alerta acompanhou a polícia na busca por Fernando. Confrontado pelas autoridades, ele negou as acusações de agressão e difamação. Pamela, aliviada com a prisão, espera que ele responda legalmente pelos seus atos.

Assista em vídeo - SOS Mulheres: homem agride ex-esposa no meio da rua ao vê-la andando com outro rapaz

