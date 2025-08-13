Logo R7.com
Influenciador digital é acusado de agredir dentista em festa

Gabriel Vilhena teria atacado Adrielly após denúncia de traições

  • Adrielly, dentista, denunciou Gabriel Vilhena por agressão durante uma festa em Jacareí, SP.
  • O ataque ocorreu após a dentista informar à namorada de Vilhena sobre traições.
  • Imagens de câmeras de segurança registraram parte da agressão, mas são de baixa qualidade.
  • Adrielly busca justiça, enquanto Vilhena nega ser responsável pelos ferimentos alegando legítima defesa.

 

Adrielly, dentista e filha de delegado, relatou ter sido agredida por Gabriel Vilhena, influenciador digital com quase 1 milhão de seguidores, durante uma festa em Jacareí, São Paulo. O incidente ocorreu após Adrielly denunciar traições de Vilhena para sua namorada, que também era amiga dela. Na festa, Vilhena usou o microfone para provocar Adrielly publicamente. Ao tentar confrontá-lo, ela foi derrubada e ficou inconsciente.

Câmeras de segurança registraram parte do incidente, embora as imagens sejam pouco nítidas. Testemunhas confirmaram o relato de Adrielly, que acordou com marcas de agressão pelo corpo. Vilhena admitiu ter derrubado a jovem, mas negou ser responsável pelos ferimentos, alegando legítima defesa. A investigação está em andamento e ainda não houve responsabilização pelo ataque.

Adrielly busca justiça para si e outras vítimas que Vilhena teria agredido. Ela espera que ele seja punido adequadamente. A violência contra mulheres continua sendo uma preocupação grave na sociedade.

Quem é a vítima da agressão e qual sua relação com o agressor?

A vítima é Adrielly, uma dentista e filha de um delegado. Ela teria sido agredida por Gabriel Vilhena, um influenciador digital.


O que motivou a agressão de Gabriel Vilhena a Adrielly?

A agressão ocorreu após Adrielly denunciar traições de Vilhena para sua namorada, que também era amiga dela.

Como o incidente foi registrado e qual a posição de Gabriel Vilhena sobre o ocorrido?

Câmeras de segurança registraram parte do incidente, mas as imagens são pouco nítidas. Vilhena admitiu ter derrubado Adrielly, mas negou ser responsável pelos ferimentos, alegando legítima defesa.


Qual é a expectativa de Adrielly em relação à investigação e à punição de Gabriel Vilhena?

Adrielly busca justiça para si e outras vítimas que Vilhena teria agredido, esperando que ele seja punido adequadamente, diante da crescente preocupação com a violência contra mulheres.

