Influenciador digital é acusado de agredir dentista em festa Gabriel Vilhena teria atacado Adrielly após denúncia de traições SOS Mulheres|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h25 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h25 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Adrielly, dentista, denunciou Gabriel Vilhena por agressão durante uma festa em Jacareí, SP.

O ataque ocorreu após a dentista informar à namorada de Vilhena sobre traições.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte da agressão, mas são de baixa qualidade.

Adrielly busca justiça, enquanto Vilhena nega ser responsável pelos ferimentos alegando legítima defesa.

Adrielly, dentista e filha de delegado, relatou ter sido agredida por Gabriel Vilhena, influenciador digital com quase 1 milhão de seguidores, durante uma festa em Jacareí, São Paulo. O incidente ocorreu após Adrielly denunciar traições de Vilhena para sua namorada, que também era amiga dela. Na festa, Vilhena usou o microfone para provocar Adrielly publicamente. Ao tentar confrontá-lo, ela foi derrubada e ficou inconsciente.

Câmeras de segurança registraram parte do incidente, embora as imagens sejam pouco nítidas. Testemunhas confirmaram o relato de Adrielly, que acordou com marcas de agressão pelo corpo. Vilhena admitiu ter derrubado a jovem, mas negou ser responsável pelos ferimentos, alegando legítima defesa. A investigação está em andamento e ainda não houve responsabilização pelo ataque.

Adrielly busca justiça para si e outras vítimas que Vilhena teria agredido. Ela espera que ele seja punido adequadamente. A violência contra mulheres continua sendo uma preocupação grave na sociedade.

