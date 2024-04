Cidade Alerta |Do R7

Suspeito de matar jovem em cemitério apresenta nome falso à polícia Vítima estava no serviço funerário para liberar o corpo da falecida sogra quando foi alvejada; entenda o caso

Alto contraste

A+

A-

Digite a legenda da foto aqui Digite a legenda da foto aqui (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe detalhes sobre a prisão de Diego Adam dos Santos Custodio, de 35 anos,

suspeito de matar Karolliny Bruna Conceição, de 27, em um cemitério de Curitiba, Paraná.

No dia do crime, Anderson Ferreira e sua esposa, Karolliny, foram até o Serviço Funerário Municipal para tratar da liberação do corpo da mãe de Anderson, que havia falecido. Eles permaneceram sentados em um sofá por cerca de quarenta minutos. De repente, dois homens apareceram armados na porta e começaram a atirar várias vezes na direção de Anderson.

O homem conseguiu fugir ao correr até uma sala dos fundos, já Karolliny não teve a mesma sorte. A jovem foi baleada no local e atingida na cabeça. Após disparar 13 vezes, os suspeitos conseguiram fugir. O socorro médico foi acionado, mas ela não resistiu. Ao sair ileso do ataque, o marido fugiu do local.

Continua após a publicidade

Quase um ano depois do crime, o suspeito foi preso. Ele foi localizado em uma oficina, a cerca de 100 quilômetros de onde ocorreu o homicídio. Segundo a polícia, no momento da abordagem, Diego apresentou um nome falso. O detento tem dois mandados de prisão em aberto e estava foragido.

Posteriormente, os agentes da guarda municipal descobriram que Anderson, marido da vítima, também teria passagens pela polícia. A Divisão de Homicídios assumiu as investigações e conseguiu imagens que ajudaram a elucidar a morte da jovem.

Continua após a publicidade

A advogada de Diego negou que ele teria participado do assassinato da mulher. De acordo com o delegado responsável pela prisão do suspeito, outro envolvido na morte de Karolliny já foi identificado e deve ser preso nos próximos dias.

Assista ao vídeo completo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, às 16h50, e aos sábados, 17h, na tela da RECORD.

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O Cidade Alerta apurou mais informações sobre o caso de Vanilda, de 27 anos, que foi assassinada pelo vizinho Leonardo, no bairro de Guaianases, zona leste de São Paulo. A mulher estava incomodada com a atitude do rapaz, que segundo ela, espionava seus filhos. Durante uma discussão entre os dois, o suspeito usou o batedor de uma batedeira e uma chave de fenda para atacar a vítima; entenda os detalhes do crime