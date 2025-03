Suspeito do caso Vitória pode confessar participação no crime Maicol busca acordo para revelar detalhes do assassinato em Cajamar Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 23h59 (Atualizado em 11/03/2025 - 23h59 ) twitter

Caso Vitória: Maicol estaria interessado em confessar o crime e revelar tudo o que sabe

O principal suspeito pela morte de Vitória Regina de Souza, Maicol, detido na delegacia de Cajamar, está considerando confessar seu envolvimento no crime. Ele afirmou que não agiu sozinho e teme ser responsabilizado individualmente. Preocupado com sua segurança caso seja condenado como único culpado, Maicol busca algum benefício em troca de sua cooperação com as autoridades.

A polícia está avaliando a veracidade das declarações de Maicol, que podem confirmar evidências já coletadas durante a investigação. Vestígios encontrados em sua residência e depoimentos de testemunhas são parte das provas que podem ser corroboradas por sua confissão.

