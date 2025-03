Suspeito na investigação da morte de Vitória é localizado em sítio Proprietário de carro periciado é encontrado em Cajamar Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 19h18 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h18 ) twitter

Novo suspeito pela morte de Vitória foi encontrado escondido em sítio de Cajamar (SP)

Um homem foi localizado em um sítio em Cajamar, São Paulo , como parte das investigações sobre a morte de Vitória Regina de Souza. Ele é o proprietário de um carro que está sendo analisado pela polícia e teria emprestado o veículo para o ex-namorado da adolescente.

A Polícia Civil realizou uma coletiva em Franco da Rocha, informando que o suspeito estava escondido desde o desaparecimento de Vitória. Um fio de cabelo encontrado no carro será analisado para determinar se pertence à vítima. As autoridades também estão verificando dados de celular que contradizem o depoimento do ex-namorado de Vitória.

O suspeito foi identificado desde o início da investigação, mas ainda não havia sido localizado ou ouvido oficialmente. A polícia está buscando imagens que possam confirmar a presença dele no local do desaparecimento. Ele está sendo levado para a delegacia para prestar depoimento.

