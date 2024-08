‘Tirou um pedaço de mim’, lamenta mãe de jovem que morreu após tomar milkshake envenenado Uma semana antes do crime, o principal suspeito havia tentado esfaquear a vítima; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 07/08/2024 - 15h49 (Atualizado em 07/08/2024 - 15h49 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Jovem morre após tomar bebida comprada pelo ex-companheiro no Rio de Janeiro;

Corpo da vítima apresentava sinais de violência sexual;

A polícia suspeita que o crime foi minuciosamente planejado e teve ajuda de terceiros;

Deivid estava foragido, mas acabou sendo preso em seguida.

Jovem morre após tomar bebida comprada pelo ex-companheiro Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso da jovem Vitória, de 23 anos, que morreu após tomar um milkshake comprado pelo ex-companheiro no Rio de Janeiro. Segundo familiares, Deivid nunca aceitou o término do relacionamento.

Exames constataram que o corpo de Vitória tinha sinais de violência sexual. As investigações buscam descobrir o que aconteceu no local após a vítima tomar a bebida. A polícia não descarta a possibilidade de ter outros envolvidos no crime.

Após viver um relacionamento conturbado e marcado por muitas agressões, Vitória resolveu terminar com namorado. Mas Deivid nunca aceitou o fim da relação e passou a ameaçar a vítima, que mesmo assim, ainda mantinha contato com o criminoso.

Vitória trabalhava como diarista, e no dia do crime, foi prestar serviço em uma casa indicada pelo ex-companheiro. No meio do expediente, a jovem recebeu um milkshake enviado por Deivid. O que Vitória não imaginava, é que a bebida estaria envenenada.

Quando o dono da casa chegou, encontrou Vitória agonizando e caída no chão. A diarista foi levada ao hospital, mas sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e morreu no dia seguinte.

A vítima já tinha um pedido de medida protetiva contra o ex e havia denunciado Deivid duas vezes a polícia, por perseguição e por tentativa de esfaqueá-la na semana anterior do envenenamento.

“Ele invadiu a casa dela e cortou o botijão de gás para matar ela sufocada, mas não conseguiu. Então ele pulou a janela e começou a esfaquear a cama e quase matou meu neto. Ela lutou com ele de todas as formas”, conta Jorgina da Conceição, mãe da vítima.

Vitória deixa um filho de quatro anos, e familiares pedem por agilidade das investigações: “Eu quero justiça, porque o que eu estou sentindo ninguém vai tirar dentro de mim”, e desabafa: “Ele acabou com minha vida, acabou com minha família. Ele tirou um pedaço de mim”.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o corpo de Vitória também apresentava sinais de violência sexual. Deivid estava foragido, mas acabou sendo preso em seguida. A polícia segue procurando os outros envolvidos no crime.

Confira na íntegra:

