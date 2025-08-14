Tragédia em São João de Meriti: bebê de sargento baleada não resiste Juliana da Silva Oliveira foi atingida por criminosos em tentativa de assalto Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h54 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Juliana da Silva Oliveira, sargento da Marinha e grávida, foi baleada durante um assalto em São João de Meriti.

O ataque ocorreu após um almoço de Dia dos Pais, quando tentaram escapar de criminosos em uma moto.

Infelizmente, o bebê não sobreviveu; Juliana está em estado crítico no hospital após cirurgia.

A polícia prendeu quatro adultos e apreendeu dois menores, investigando a conexão com o ataque e tentativas de desmantelar quadrilhas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante uma tentativa de assalto após um almoço de Dia dos Pais, a sargento da Marinha Juliana da Silva Oliveira, grávida de quatro meses, foi baleada em São João de Meriti. Infelizmente, o bebê não sobreviveu. O ataque ocorreu quando Juliana e seu marido tentaram escapar de dois homens armados em uma moto que se aproximavam do carro em que estavam.

Após os disparos, Juliana foi levada ao Hospital da Mulher e posteriormente transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde passou por cirurgia. Ela permanece em estado crítico na unidade de terapia intensiva.

Em resposta ao crime, a polícia realizou operações na comunidade Caixa d’Água, controlada pela facção Comando Vermelho. Quatro adultos foram presos e dois menores apreendidos. As autoridades investigam se algum dos detidos está envolvido no ataque e têm como objetivo desmantelar quadrilhas que realizam roubos de carros na região. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

O que aconteceu com a sargento Juliana da Silva Oliveira em São João de Meriti?

A sargento da Marinha, Juliana da Silva Oliveira, grávida de quatro meses, foi baleada durante uma tentativa de assalto após um almoço de Dia dos Pais. Infelizmente, seu bebê não sobreviveu ao ataque.

‌



Qual foi a resposta das autoridades ao crime?

A polícia realizou operações na comunidade Caixa d’Água, onde quatro adultos foram presos e dois menores apreendidos, visando investigar a relação deles com o ataque e desmantelar quadrilhas que realizam roubos de carros na região.

Qual é o estado de saúde da sargento Juliana da Silva Oliveira?

Juliana foi inicialmente levada ao Hospital da Mulher e depois transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes, onde passou por cirurgia e permanece em estado crítico na unidade de terapia intensiva.

‌



Como o caso da sargento foi registrado oficialmente?

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, e as autoridades continuam a investigar o crime.

