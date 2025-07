Troca de mensagens com a sogra e prisão na rua da delegacia: veja detalhes do caso de feminicídio que abalou Guarulhos (SP) João Canuto é acusado de assassinar a ex-companheira com golpes de faca Cidade Alerta|Do R7 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 ) twitter

João foi preso em uma loja em frente a delegacia que investigava o caso Reprodução/RECORD

O Balanço Geral repercutiu o caso de Ana Lúcia, de 43 anos, brutalmente assassinada a golpes de faca no peito e no pescoço pelo próprio marido, João Canuto Nunes, na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo.

De acordo com familiares da vítima, o casal já havia se separado anteriormente devido ao comportamento agressivo de João. No entanto, após insistentes pedidos de reconciliação, Ana acabou reatando o relacionamento com o acusado, decisão que acabou em tragédia.

O crime veio à tona após uma troca de mensagens entre João e a sogra. Nas conversas, ele relatava que havia brigado com a esposa e confessava tê-la agredido. A mãe de Ana, preocupada, tentava entrar em contato com o genro, pedindo para que ele atendesse as ligações. Pouco tempo depois, João enviou uma mensagem chocante: “Me perdoa… não tive opção”, confessando que havia matado Ana. Ainda tentou justificar o crime alegando que foi agredido por ela e orientou que a mãe comprasse uma passagem para ir velar a filha.

João foi preso em flagrante de forma inusitada: ele foi encontrado em uma loja de peças de geladeira, em frente à delegacia que investigava o feminicídio.

As investigações revelaram o histórico do acusado. João Canuto já tinha passagem pela polícia por estupro de uma ex-companheira e por outro feminicídio, também envolvendo uma mulher com quem mantinha um relacionamento. Ele estava foragido há 11 anos.

Confira a reportagem na íntegra:

