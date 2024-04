'Uma cena bárbara', diz delegado sobre morte brutal de mãe e filha

Alto contraste

Shirley e Geovana são encontradas mortas e antigo morador da casa dos fundos é o principal suspeito Shirley e Geovana são encontradas mortas e antigo morador da casa dos fundos é o principal suspeito (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe mais detalhes sobre o caso de Shirley, de 53 anos e Geovana, de 15, mãe e filha, que foram brutalmente assassinadas em Guarulhos, na Grande São Paulo. O principal suspeito é Tarcísio Douglas da Silva, que teve contato momentos antes das mulheres serem encontradas sem vida.

No dia do crime, câmeras de segurança flagraram o rapaz olhando a casa das vítimas a todo momento. Durante a madrugada, Tarcísio chegou a chamar a Shirley no portão, e entrou no imóvel. Horas depois, ele deixou o local pulando o muro.

O suspeito é um velho conhecido da família, pois já morou nos fundos da casa da Shirley. Testemunhas relataram que o homem ficou alguns dias no imóvel e que tinha interesse pela adolescente.

Wagner Terribili, delegado responsável pela investigação do crime, contou detalhes sobre como as vítimas foram encontradas. "Uma cena bárbara. Até as pessoas mais experientes que trabalham com crimes de investigação contra a vida ficam chocadas", relatou.

"É difícil acreditar que uma pessoa só tenha cometido aquele estrago todo", comentou o delegado.

Além disso, Wagner também acredita que a maneira como os corpos foram encontrados indica uma possível violência sexual, mas só com o laudo médico a informação poderá ser confirmada.

A polícia ainda investiga e tenta buscar mais informações sobre o suspeito, que ainda não foi encontrado.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, às 16h50, e aos sábados, 17h, na tela da RECORD.

