‘Vai me pagar’, ameaça homem após tentar envenenar ex com chumbinho O filho do casal foi atingido com cola industrial nos olhos e precisou passar por uma cirurgia; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 27/08/2024 - 13h52 (Atualizado em 27/08/2024 - 13h52 ) ‌



Homem tenta envenenar ex e acaba jogando cola nos olhos do filho de 7 anos Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso de um homem que tentou matar a ex-esposa e acabou jogando cola nos olhos do filho de 7 anos, em São Paulo. Quando a vítima foi buscar o filho na casa do ex, Elenicio ofereceu um copo de refrigerante para ela, mas a mulher estranhou o cheiro e recusou. Foi neste momento que o suspeito a forçou tomar a bebida envenenada e pegou uma cola para fechar a boca dela.

Ao tentar salvar a mãe, a criança entrou no meio da briga e acabou tendo os olhos atingidos pela cola. A vítima e o suspeito estavam separados há 9 meses, e viveram em um relacionamento conturbado, marcado por muitas ameaças durante 15 anos.

No aniversário de sete anos do filho do ex-casal, o pai não quis participar da festa, porque o relacionamento com a ex não havia acabado bem. Mas, Elenicio pediu para passar um dia com o filho. Como o garoto já vinha reclamando de saudades do pai, a vítima resolveu deixar.

“Meu filho vinha tendo algumas crises de choro, queria ver ele [o pai]. Estava sentindo a falta dele, aí pelo meu filho, eu deixei, eu abri mão. Falei para ele que abriria mão de tudo e deixava ele se reaproximar da criança”, conta a vítima que não quis ser identificada.

‌



No dia do crime, a vítima foi buscar a criança na casa do pai, ao chegar na residência, o ex-marido pediu para que a mulher entrasse, já que o filho estaria comendo um pedaço de pizza. Quando a vítima entrou, o homem disse que iria a um bar buscar um refrigerante. Ele então voltou, e quando ofereceu um copo com a bebida para a mulher, ela estranhou o cheiro e recusou.

“Ele estava com um copo na mão cheio, fingindo estar tomando. Aí quando ele se alterou, me obrigou a tomar. No que tomei, ele ficou me acalmando, que era para dar tempo do veneno fazer efeito. Só que eu já tinha notado que no copo que joguei tinha umas coisas parecendo um pó de café”, relembra a vítima.

‌



Segundo ela, quando ela percebeu a substância, questionou o ex-marido, e após insistir, ele confessou que tinha colocado chumbinho para matá-la. No bolso, o agressor guardava uma cola, que faria parte do crime planejado. “Ele me segurou e tirou a cola do bolso dele, e colocou na minha boca. Porque ele queria fechar a minha boca com a cola, para não vomitar o chumbinho que ele tinha me dado”. E relembra a ameaça feita pelo ex-marido: “Você vai me pagar todo o sofrimento que você está me causando”.

Durante uma breve luta corporal, a mulher conseguiu tirar o tubo de cola da boca, o que fez com que a cola caísse no corpo dela, causando queimaduras. O filho do casal presenciou toda a discussão, e ao tentar defender a mãe, o pai jogou a cola, que acabou caindo nos olhos do garoto.

‌



“A criança foi atingida na região dos olhos e nos pés, sendo que no momento, os dois fugiram do local. A vítima conseguiu fugir desesperadamente na companhia da criança, sendo auxiliada por um pedestre que passava na rua e socorrida”, comenta Jesleny Cavalcanti, delegada do caso.

Mãe e filho foram socorridos e encaminhados para o Pronto Socorro, onde passaram dias internados. “Ele está melhor, com uma lesão no olho, porque teve que passar por uma cirurgia. A recuperação está lenta, mas ele está bem”, diz a mãe da criança aliviada.

Desde o dia do crime, o ex-marido nunca mais foi visto. O Boletim de Ocorrência demorou alguns dias para ser registrado, já que as vítimas estavam internadas no hospital. A delegada do caso já fez um pedido de prisão contra ele, e buscas acontecem para encontrá-lo.

Confira na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.