Veja tudo o que se sabe sobre o caso do empresário que desapareceu após reunião Nelson Carreira, de 44 anos, está sumido desde a última sexta (16), mas seu veículo foi encontrado a um quilômetro de onde mora, na zona norte da capital paulista Cidade Alerta|Do R7 20/05/2025 - 17h34 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carro de empresário desaparecido é encontrado a 1km de sua casa Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso do empresário da área de suplementos Nelson Carreira, de 44 anos, que desapareceu na última sexta (16), após participar de uma reunião de trabalho em Cravinhos, interior de São Paulo. Seu carro foi encontrado em Lauzane Paulista, zona norte da capital paulista, a um quilômetro de sua casa.

Em depoimento, a esposa do empresário afirmou que ele ficou de ligar após a reunião, que estava prevista para acontecer às 13h, mas isso nunca aconteceu. Sem notícias, a família foi até a delegacia, porém as buscas só começaram após 24 horas, de acordo com o procedimento policial padrão.

O carro de Nelson foi localizado no dia seguinte da queixa, antes mesmo de completar 24 horas após o desaparecimento. O veículo estava a 1 quilômetro da residência onde moram, com os vidros do banco de trás abertos e uma bolsa de higiene fora do lugar.

Conforme as análises das imagens câmeras de segurança, o veículo foi deixado, por volta das 19h da sexta-feira (16), que Nelson teria supostamente desaparecido e, em seguida, um homem semelhante ao empresário, com barba e boné, saiu do carro e fugiu caminhando normalmente.

‌



A esposa garantiu que Nelson não teria deixado o veículo e nem ter relação com o suspeito. Também observou que a posição em que o veículo estava, com uma das rodas em cima do meio-fio da calçada, jamais teria sido feita por ele, que era extremamente cuidadoso.

Com a busca por novas pistas, a polícia descobriu que, em 2013, Nelson sofreu um sequestro-relâmpago. Os bandidos chegaram a fazer duas transferências bancárias, e só o liberaram na tarde do dia seguinte.

‌



Dessa forma, as autoridades rapidamente definiram o “sumiço” como um desaparecimento e transferiram o caso para o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa), para que a perícia começasse a examinar o veículo abandonado, a fim de entender o que teria acontecido.

Por meio da abertura do caso, as investigações levaram os policiais para o estabelecimento onde aconteceu a reunião, para recolher os depoimentos de todos que participaram ao lado do empresário.

‌



De acordo com a polícia, Nelson foi embora após a reunião sem nenhuma anormalidade, o que acabou gerando controversas nas investigações e só se intensificaram com as imagens de um vídeo da região onde o automóvel do empresário foi abandonado.

A investigação também apontou uma divergência no depoimento da esposa, que disse que o marido havia combinado de ligar após o termino do evento e discordava das declarações feitas pelos participantes da reunião, que apontaram que ele teria ido embora assim que o encontro acabou.

Foram abertas diversas linhas de investigação e até o momento nada foi descartado, podendo ser roubo seguido de sequestro e até um surto psicológico que resultou no sumiço.

Também foram encontrados mais de 10 processos judiciais relacionados ao nome de Nelson, sendo o mais recente uma dívida de, aproximadamente, R$ 30 mil.

Segundo o DHPP, ainda não ocorreu um pedido de resgate e os policiais buscam pelo suspeito de boné que aparece nas imagens de segurança, assim como outras pessoas que aparecem no vídeo e caminharam pela região em horário próximo ao que o veículo foi estacionado no local.

A polícia disponibilizou o número 181, para receber informações que agreguem ao caso e apontem o paradeiro de Nelson Carreira.

Confira a reportagem na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.