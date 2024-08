Veja tudo o que se sabe sobre o caso Maria Luiza A adolescente desapareceu após marcar um encontro com um homem misterioso pela internet; entenda Cidade Alerta|Do R7 06/08/2024 - 13h11 (Atualizado em 06/08/2024 - 13h11 ) ‌



Adolescente some após marcar pela internet um encontro com homem Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta mostrou com detalhes o caso de Maria Luiza da Silva Correia, de 15 anos, que desapareceu após marcar um encontro com um homem misterioso pela internet no Rio de Janeiro. A família revela que está há seis meses sem notícias, e um suspeito, de 34 anos, foi ouvido pela polícia, mas liberado em seguida.

O mistério aumenta quando as redes sociais de Maria Luiza são acessadas meses depois, mas ninguém consegue contato. Os familiares vivem angustiados pela falta de notícias e cobram agilidade nas investigações.

Segundo amigas da jovem, ela saiu para se encontrar com um homem mais velho que conheceu enquanto caminhava na rua. Em um áudio enviado para as colegas, Maria Luiza contou como foi esse primeiro contato com o homem.

“Um homem fortão, maior ‘carrão’, me parou e falou: ‘Oi, boa tarde, eu parei meu carro para só para falar contigo, me dá seu WhatsApp? Te achei bonita, você tem namorado?’”. E confessou: “Me convidou para sair oito horas. Ele vai me buscar de carro”.

Por mensagens, Maria Luiza combinou alguns pontos de encontro com o suspeito. Os dois iriam a uma festa na zona norte do Rio de Janeiro.

Familiares afirmam que o suspeito tinha uma loja de roupas na região, mas que no dia seguinte do desaparecimento da adolescente, ele retirou todas as mercadorias do estabelecimento.

Os familiares estão monitorando os acessos às contas das redes sociais de Maria Luiza. Segundo um parente, Maria Luiza logou a rede social Instagram por um tablet, em julho deste ano, meses após sumir misteriosamente.

A família da adolescente acredita que ela pode estar tentando contato para avisar onde está e se está bem.

O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Para os familiares, as pistas para encontrar Maria Luiza estão no celular que a garota deixou em casa, mas que até agora não foi explorado na investigação.

Assista ao vídeo:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, a edição especial começa às 17h, na tela da RECORD.