Veja tudo o que se sabe sobre o caso Maria Rita Familiares acreditam que corpo encontrado em avançado estado de decomposição seja da jovem; entenda Cidade Alerta|Do R7 09/08/2024 - 15h31 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Jovem desaparece no Piauí e familiares acreditam que corpo encontrado em estado de decomposição seja dela;

Os polícias seguem com as investigações para identificar o corpo e os autores do crime;

Familiares da adolescente pedem respostas.

Jovem desaparece e um corpo em decomposição é encontrado em uma área de mata na região Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe à tona detalhes sobre o caso de Maria Rita de Cássia, uma adolescente de 14 anos, que está desapareceu no dia 21 de julho, em Teresina (PI). Agora, a família suspeita que um corpo encontrado em avançado estado de decomposição seja da adolescente.

Segundo parentes da adolescente, ela já fugiu em outras oportunidades para ir para festas e baladas, mas nunca passou mais do que um dia fora de casa. A família tem certeza de que o corpo é dela, mas a polícia continua investigando o caso.

Abalado, um dos irmãos de Maria revela que ela costumava curtir festas, mas o que gera preocupação na família, é que Maria nunca ficou muito tempo fora de casa. “Realmente é ela, a gente viu o chinelo, o cabelo avermelhado nas pontas, como ela tinha pintado”, conta.

De acordo com equipe do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP), o corpo será analisado e investigado para ter a certeza de que é a jovem, e caso seja confirmado, será liberado e entregue a família.

Publicidade

Segundo o DHPP, o caso só vai ter continuidade nas investigações depois que o Instituto Médico Legal (IML) apontar algum vestígio ou não de morte violenta nos restos encontrados. Outro irmão de Maria tentou reconhecer o corpo, mas foi impedido até a confirmação de que realmente é da jovem.

A polícia segue com as investigações para descobrir a identificação do corpo e os autores do crime.

Publicidade

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.