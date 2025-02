Adolescente de 14 anos desaparece após avisar que estava na casa do namorado

Leiriane, uma adolescente de 14 anos, está desaparecida após informar a mãe, Laura, que estava na casa do namorado, Vinícius. Ele, que não é considerado suspeito, informou que não sabe onde ela foi, embora os pertences dela ainda estejam na casa dele. Dias antes de sumir, Leiriane testemunhou o assassinato do cunhado, o que levanta a hipótese de represália, segundo familiares.



