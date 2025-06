Advogados de casal executado em Piracicaba (SP) são presos como mandantes do crime

A polícia conclui a investigação do casal assassinado em Piracicaba (SP) em uma chácara luxuosa. Quatro pessoas foram presas, entre elas, os executores e os mandantes. José Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61, tinham muito dinheiro e deixaram os negócios da família nas mãos de advogados. Hércules e Fernanda já tinham tirado milhões de reais do casal e decidiram matá-los para não serem descobertos. Os suspeitos foram presos em um condomínio de alto padrão em São Carlos, e os executores, no litoral sul de São Paulo.



