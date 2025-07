Assassino que matou esposa desafia juiz em audiência e debocha da pena

Jorge Bezerra foi acusado de ser o autor da morte da namorada, a jovem cabeleireira Priscila Monick. O casal tinha duas filhas. Ele foi caçado, preso e condenado. No momento em que ouvia sentença, ele fez algo surpreendente. Jorge ameaçou novamente a irmã da vítima e desafiou as autoridades presentes, incluindo o juiz e o promotor. Assista.



