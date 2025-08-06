Atirador surge de repente e mata homem a tiros em borracharia no interior de SP

Em Guariba, no interior de São Paulo, um homem foi morto a tiros dentro de uma borracharia. Fabiano Bastos, de 42 anos, não teve tempo de se defender. Nas imagens, o atirador chega correndo e já com a arma na mão. Com o rosto coberto, ele surpreendeu a vítima ao surgir, de repente, no portão. O criminoso fez vários disparos: três acertaram Fabiano, que ainda tentou se esconder. Ele foi socorrido, mas não resistiu. A polícia tenta identificar o assassino e descobrir a motivação do crime.



