Ator Rodrigo Oliveira é preso após ser acusado de agredir idoso em São Paulo

O ator Rodrigo Oliveira foi preso em São Paulo após supostamente agredir um idoso na rua. A família alega que não foi ele, e que o reconhecimento foi feito depois, por ele estar com uma roupa semelhante a do agressor. O suspeito foi identificado com um capuz vermelho e, próximo ao local, Rodrigo estava com uma blusa e um capuz vermelho. Rodrigo atuou em séries famosas como “Sintonia” e “Cidade de Deus” e espera para prestar depoimento.



