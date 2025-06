Babá é suspeita de dopar bebê de 11 meses dentro de casa em Belém (PA)

Um bebê de 11 meses teria sido dopado dentro de casa, em Belém (PA). A principal suspeita é a babá, que acabou de ser presa. Câmeras instaladas no quarto flagraram o momento em que ela coloca algo na boca da criança. A família desconfiou do comportamento do bebê e levou as imagens à polícia. A criança já passou por exame toxicológico.



