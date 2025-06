Barbeiro de 19 anos é morto a tiros enquanto cortava cabelo de cliente no interior de São Paulo

O barbeiro Juliano, de 19 anos, foi assassinado a tiros enquanto cortava o cabelo de um cliente em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele trabalhava na profissão desde os 14 anos e tinha o sonho de montar o próprio negócio. Há cerca de uma semana, ele conseguiu abrir sua barbearia e estava feliz pelo nascimento da primeira filha no próximo mês. O atirador entrou no estabelecimento utilizava uma máscara do filme “Pânico”. Segundo a família, Juliano teve uma briga com um homem em fevereiro, mas nada tinha acontecido até então. A polícia investiga o caso.



