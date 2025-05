Bate-boca e confusão: filhas do ‘Palhaço Chumbrega’ brigam por causa do irmão assassino

O "Palhaço Chumbrega" foi morto pelo próprio filho Gustavo. O suspeito está preso. A irmã dele, uma das filhas do palhaço, deu uma entrevista ao Cidade Alerta e saiu em defesa do do assassino. Pela TV, Camila, a outra irmã, assistiu e foi atrás da irmã. Uma confusão começou entre as duas. Veja.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!