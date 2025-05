Briga após festa de casamento termina com homem morto e esposa gravemente ferida

Um casamento terminou em tragédia em Sorocaba, no interior de São Paulo. Luiz Fernando, um comerciante de 32 anos, colocou a mão na barriga de uma convidada que estava grávida para desejar saúde para a mãe e para o bebê. Ele foi embora com a esposa, mas Matheus, marido da moça grávida, não gostou da interação. Ele chamou vários parentes, pegou um carro e foi atrás de Luiz Fernando e da esposa. Matheus esperou o casal parar em uma área afastada para abordá-lo. Os homens espancaram Luiz Fernando e a esposa também acabou agredida. Não satisfeito, segundo a vítima, Matheus atropelou os dois várias vezes. Luiz Fernando não resistiu aos ferimentos e morre no local. A esposa dele sobreviveu, mas se recupera dos graves ferimentos. Por enquanto, Matheus está preso por homicídio.



