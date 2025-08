Briga de vizinhos: confusão por som alto termina em agressão na Grande São Paulo

O Cidade Alerta acompanhou o caso de uma briga de vizinhas em Guarulhos, na Grande São Paulo, que terminou em agressão. De um lado, Thalita, mãe de duas crianças autistas, e do outro, Mislene, a vizinha que reclama que a mulher ouve o som muito alto e acaba incomodando todos. As duas já se envolveram em diversas discussões e até a polícia já foi chamada. Desta vez, inconformada com as reclamações, Thalita se revoltou e arrancou as roupas, dizendo que faz o que quiser dentro de casa. Mislene partiu para cima da mulher, que teve o cabelo arrancado e ficou ferida. Acompanhe na reportagem.



