Briga de vizinhos: mulher faz buracos em muro para jogar lixo no quintal dos vizinhos em SP

Um casal comprou uma casa na zona sul de São Paulo e se viu envolvido em uma disputa constante com a vizinha de parede. A tentativa de resolver o conflito construindo um muro mais alto não adiantou. Marco e Vânia registraram diversas cenas em que a vizinha Evanilda quebrava parte do muro e jogava lixo no quintal deles. A equipe do Cidade Alerta foi até o local para entender o caso e colocou os vizinhos frente a frente. Acompanhe!



