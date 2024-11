Cabeleireira é atingida com 12 facadas pelo ex-namorado em São Paulo

Alexandra Ferreira dos Santos foi atingida com 12 facadas pelo ex-namorado em São Paulo. Inconformado com o fim do relacionamento de três anos, Hugo queria vingança. O homem já vinha fazendo ameaças por mensagens. Na noite de sábado (19), ele invadiu o imóvel de Alexandra e desferiu os golpes. A cabeleireira foi socorrida por amigas e vizinhas e está internada em estado grave. Hugo fugiu do local.