Câmeras registram jovem pegando carona com dois homens antes de desaparecer

Ana Carla, de apenas 25 anos, perdeu o pai e a mãe muito cedo e tem cinco filhos. Ela mora com um tio em uma comunidade da zona norte de São Paulo. Certo dia, Ana Carla saiu com uma prima para se divertir em um forró perto de casa. Lá, ela e a prima conheceram dois homens. Elas aceitaram carona deles e ficaram rodando pela cidade. Mas a prima da Ana Carla ficou com medo e pediu para ser deixada perto de casa. Imagens de câmeras de segurança mostram esse momento. Ana Carla ficou no carro e seguiu com os dois homens. Ela nunca mais voltou para casa. Já são seis dias de desespero da família. A repórter Lívia Zuccaro foi até os locais onde Ana Carla foi vista e falou com a prima que estava com ela no carro. O que ela tem a falar? Veja.



