Campeão de xadrez esfaqueia e mata a mãe enquanto ela dormia por se sentir ‘controlado’

Um campeão estadual de xadrez matou a própria mãe e ainda confessou o crime. Davi, de 24 anos, esfaqueou Lizete, de 61 anos, enquanto ela dormia. Depois do crime, ele ligou para a polícia e, com muita frieza, falou: "Oi, eu matei a minha mãe". Depois do crime, ele ainda lavou as mãos e trocou de roupa para tirar o sangue da mãe. Segundo o jovem, ele fez isso porque a mãe o controlava durante a vida inteira.



