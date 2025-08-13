‘Canibal de Ilhéus’: homem mata colega de trabalho a pauladas e ingere parte do corpo da vítima

Um crime brutal assustou os moradores de Ilhéus, na Bahia. Luiz Teixeira de Oliveira é suspeito de matar a pauladas o colega de trabalho, Pedro Nascimento. Segundo a polícia, os dois trabalhavam juntos na fazenda, mas tiveram um desentendimento. Era o primeiro dia de trabalho de Luiz. Depois de matar Pedro, ele fugiu. Testemunhas confirmam que ele ingeriu parte do corpo da vítima e saiu gritando que seria um canibal. Os policiais avistaram Luiz, o “canibal de Ilhéus”, em uma área de mata, mas ele conseguiu escapar e está sendo procurado nesse momento. As pessoas da região estão assustadas, com medo de que ele possa invadir alguma casa a qualquer momento.



