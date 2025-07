Cantora gospel desaparecida há 13 dias foi vista por testemunha no Brás, em São Paulo

Uma testemunha-chave disse à equipe do Cidade Alerta que viu, na região do Brás, em São Paulo, a cantora gospel Evellyn Naomy, desaparecida há 13 dias. Segundo ela, isso aconteceu na última terça-feira (8), próximo à estação de metrô do Brás. A testemunha também disse que Evellyn estava perto de uma base policial, como se estivesse esperando por alguém, e estava vestindo uma blusa verde e uma calça jeans. O caso foi transferido ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!