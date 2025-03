‘Carcaça’ do PCC é morto em confronto com a polícia durante festa em sítio no interior de São Paulo

“Carcaça”, de 42 anos, um dos principais traficantes do PCC, foi morto em um confronto com a polícia durante uma festa em um sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo. A "revoada", que reunia comparsas íntimos, terminou com a invasão policial, tiroteio e a apreensão de carros de luxo. Investigado por comandar um esquema de distribuição de drogas que incluía um galpão exclusivo para embalar entorpecentes, Carcaça era considerado peça-chave do tráfico na região. Seus aliados foram presos em flagrante.



