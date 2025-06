Caso Adalberto: entenda a principal linha de investigação da polícia

A diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, conversou com o Cidade Alerta sobre as novas pistas do caso de Adalberto Júnior, empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos. A partir do depoimento dos seguranças, a investigação trabalha com a hipótese de uma discussão ter acontecido no atalho entre o evento e o estacionamento do kartódromo. A polícia analisa imagens das câmeras de segurança do local. Nesta quarta (11), a esposa de Adalberto, Fernanda, prestou um novo depoimento no DHPP.



