Caso Ana Beatriz: delegados do caso falam sobre contradições da mãe de recém-nascida desaparecida

A Polícia Civil está investigando contradições no depoimento da mãe da recém-nascida Ana Beatriz Silva de Oliveira, que teria sido sequestrada na última semana, em Novo Lino (AL). Na tarde desta segunda-feira (14), os delegados do caso, Igor Diego e João Marcelo, falaram com o Cidade Alerta sobre o novo depoimento da mãe da menina. Antes, a mulher relatou que foi abusada sexualmente pelos suspeitos de sequestrarem a menina, mas agora, ela deu diferentes versões do que teria acontecido.



