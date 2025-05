Caso Bianca: homem confessa que matou ex-companheira e indica localização do corpo

O corpo de Bianca, a moça desaparecida após ser agredida pelo marido dentro do carro, foi encontrado. A polícia prendeu Bruno, o companheiro dela, que confessou que a matou e indicou onde estava o corpo. Os dois viviam um relacionamento conturbado e, por conta disso, Bianca havia se separado e pedido uma medida protetiva contra o homem. Porém, com o nascimento de sua filha, ela resolveu dar uma chance a Bruno. No dia do desaparecimento, o homem foi flagrado agredindo a mulher e entregou a bebê a uma vizinha antes de levar Bianca para um local isolado.



