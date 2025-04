Caso Bruna: namorado de jovem desaparecida fala com o Cidade Alerta após corpo ser encontrado

A polícia encontrou imagens de câmeras de segurança que mostram os últimos passos da jovem Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos. Ela foi encontrada morta cinco dias depois de desaparecer. O corpo foi abandonado em um estacionamento em Itaquera, na zona leste de São Paulo. A estudante da USP desapareceu na volta da casa do namorado. Nas últimas mensagens enviadas para ele, Bruna pediu Pix para pagar uma corrida de carro por aplicativo após perder o ônibus para a casa. Nas imagens, ela é vista saindo do terminal a pé. A polícia ainda investiga o caso para descobrir quem matou Bruna e qual a motivação do crime. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!