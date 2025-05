Caso Fernanda Bonin: ex-companheira de professora morta é suspeita de ser mandante do crime

A polícia está nas ruas para tentar encontrar o executor da professora de matemática Fernanda Bonin. Esse assassino, segundo as investigações, foi contratado pela ex-esposa da vítima. Fernanda Fázio, de 45 anos, foi apontada como a mandante pelo homem que aparece nas imagens de câmeras de segurança, abandonando o carro da vítima. Além do assassino, a Justiça já expediu outro mandado de prisão. As investigações apontam que Fernanda Fázio teria planejado o assassinato da ex-companheira por ciúmes. As duas ficaram casadas por 8 anos, mas, nos últimos 12 meses, estavam separadas. O plano dela consistiu em simular uma pane no carro e atrair Fernanda Bonin para uma emboscada.



O corpo da professora foi encontrado com um fio amarrado no pescoço. Tudo parecia apontar para um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas as imagens do casal abandonando o carro da vítima levaram a polícia ao homem, que foi preso e denunciou Fernanda Fazio como mandante.



