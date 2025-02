Caso Gabrielly: desaparecimento de adolescente levanta suspeita de tráfico internacional de mulheres

Gabrielly é uma adolescente de 17 anos que está desaparecida há mais de uma semana. Rosângela, mãe da menina, está desesperada e acredita que a filha está sendo enganada e pode ser vítima de tráfico internacional de mulheres. Aliciadores estariam tentando tirar a menina do país. Gabrielly foi vista pela última vez entrando em um carro de aplicativo na porta de casa, na qual ela aparece com sacolas e uma caixa. A jovem parece bastante apavorada, com pressa, preocupada. Rosângela recebeu mensagens misteriosas de um rapaz chamado Tutu, pedindo a emancipação da garota. A mãe desse rapaz, Amanda, também mandou mensagens para Rosângela dizendo ser advogada e queria a emancipação de Gabrielly para um intercâmbio. Amanda ainda disse que se dona Rosângela fosse atrás da filha, "viraria uma estrelinha".