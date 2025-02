Caso Gritzbach: namorada de olheiro é presa em operação

A modelo Jaqueline Moreira, de 28 anos, foi presa nesta quinta-feira (16) em operação que prendeu suspeitos de envolvimento na morte do Vinícius Gritzbach. Ela negou ser namorada do olheiro do PCC, Kauê, que avisou sobre a chegada do empresário ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A jovem foi presa por tráfico de drogas. 15 policiais também foram presos.