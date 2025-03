Caso Ingrid Vitória: imagens de câmera térmica reforçam teoria de sequestro por parte do vizinho

Imagens de uma câmera térmica contribuem para a teoria da polícia de que a jovem Ingrid Vitoria, de apenas 13 anos, tenha sido sequestrada pelo vizinho, Jocelmo. Na gravação, duas pessoas aparecem andando na mata. A mãe da menina, Adriana Gomes, passou mal e precisou de atendimento médico. O crime aconteceu quando Ingrid Vitória, ao lado da mãe e do irmão de 3 anos, pegou uma carona com um conhecido da família. O motorista agrediu e amarrou Adriana e colocou Ingrid Vitória no porta-malas. O caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, que registrou a ocorrência como sequestro. As buscam pela menina continuam.