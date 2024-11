Caso Ísis Victória: suspeito de envolvimento no sumiço aponta região de mata onde ela poderia estar

Ísis desapareceu no dia 6 de junho, aos 17 anos, e estava grávida. As buscas pela adolescente continuam e, após o laudo da perícia de amostras de lama encontradas no carro do suspeito sair, o vigilante Marcos Vagner indicou uma região específica de mata. A polícia trabalha com a hipótese de que Ísis esteja morta. Marcos Vagner está preso e, desde junho, é réu por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e aborto provocado sem o consentimento de Ísis. Ele alega inocência.