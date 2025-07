Caso Izabele: adolescente de 15 anos morre após sair para encontrar amigo misterioso

A adolescente Izabele, de 15 anos, foi morta em um caso cercado de muito mistério. A ida dela à casa de um amigo ainda desconhecido e um carro de aplicativo não identificado fazem com que essa história fique mais enigmática para os investigadores. Izabele teve os cabelos cortados, foi agredida e levada a um hospital sem identificação. A tia foi quem deu o alerta para o sumiço da menina que teria ido buscar um carregador de celular. A família agora está com medo. O Cidade Alerta está acompanhando o caso.



