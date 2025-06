Caso Larissa Manuela: padrasto alega ter sido xingado pela criança por suposta traição

O padrasto Diego Sanches confessou, durante depoimento à polícia, ter assassinado a enteada Larissa Manoela, de apenas 10 anos. O crime teria acontecido em um acesso de fúria de Diego ao não encontrar Adenuzia Silva, mãe da criança, em casa. O suspeito alega ter sido xingado por Larissa Manuela devido a uma suposta traição de Adenuzia. Câmeras de segurança registraram a movimentação do suspeito no dia do assassinato. Acompanhe.



