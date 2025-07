Caso Nicolly: mensagens incriminam namorado de jovem encontrada esquartejada na mata

O Cidade Alerta teve acesso a uma conversa do principal suspeito de ter matado e esquartejado a adolescente Nicolly. A jovem, de 15 anos, foi encontrada morta em uma área de mata após desaparecer. Em mensagens, o namorado de Nicolly conta ao pai que vai fugir para a praia. O corpo da jovem foi achado a apenas 500 metros da casa do rapaz.



